Une nouvelle Marche des libertés contre les lois Sécurité globale et Séparatisme à Paris - vidéos

Une nouvelle Marche des libertés pour «un retrait total» des lois Sécurité globale et Séparatisme se déroule ce samedi 12 décembre dans la capitale française.

Outre le retrait total de ces deux lois, les manifestants réclament la démission du préfet de police de Paris, Didier Lallement, ainsi que celle du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, selon la page Facebook consacrée à ce rassemblement.

Le rendez-vous a été fixé à partir de 14h30 place du Châtelet, à côté de la Tour Saint-Jacques et de l'Hôtel de ville, pour marcher jusqu’à la place de la République.

#SputnikPhotos | Ce 12 décembre, des Parisiens sont de nouveau dans les rues pour manifester contre la #loiSécuritéglobale



Pour en savoir plus: https://t.co/DbgQaJZ2U1 pic.twitter.com/5XTZTtgamF — Sputnik France (@sputnik_fr) December 12, 2020

​La manifestation n’a pas été interdite. Mais peu après 14h00, avant le début de la marche, le ministère de l'Intérieur a déjà fait état de 24 interpellations «et saisies d'outils qui n'ont pas leur place dans une manifestation» à Paris.

Déjà 24 interpellations à Paris et saisies d’outils qui n'ont pas leur place dans une manifestation.

Merci aux policiers et gendarmes mobilisés aujourd’hui contre les casseurs. pic.twitter.com/rGyoSSlxcP — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

​Un rassemblement des Gilets jaunes, interdit par la préfecture, a dans le même temps été annoncée place du Palais royal.

Pourtant, la coordination contre la proposition de loi Sécurité globale avait annoncé le 9 décembre, dans un communiqué, qu’elle n’organiserait pas de rassemblement à Paris tout en appelant à une nouvelle mobilisation dans les régions. Selon ce collectif, qui regroupe syndicats et organisations opposées aux lois Sécurité globale et Séparatisme, les conditions de sécurité des manifestants ne sont pas assurées à Paris «du fait de la stratégie de la terre brûlée mise en place par la Préfecture de police» pendant la manifestation parisienne du 5 décembre.

Journée de mobilisation dans toute la France

Des manifestations sont également prévues ce samedi 12 décembre dans une cinquantaine de villes françaises, dont Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Rennes, Strasbourg et Tours.

La semaine dernière en France, plus de 50.000 personnes s’étaient mobilisés, selon l’Intérieur. Au total, 95 personnes ont été interpellées et 67 membres des forces de l'ordre blessés.

Manifestation anti-loi Sécurité globale du 5 décembre

La manifestation contre la loi Sécurité globale du 5 décembre a réuni environ 5.000 personnes à Paris, selon le ministère de l’Intérieur.

Le rassemblement a été entaché par la présence de nombreux casseurs, ce qui a mené à des scènes de violences et des dizaines d’interpellations. Selon l’agence France Presse, un manifestant a eu les doigts de la main droite arrachés après avoir saisi une grenade. Le reporter Amar Taoualit, qui couvrait la mobilisation, a été touché au tibia par ce qui s’apparenterait à une grenade lacrymogène et assourdissante de type GM2L.

Emmanuel Macron a convoqué le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, afin de lui ordonner d’arrêter les casseurs, de «régler le problème par tous les moyens», selon le Canard Enchaîné.

Lois Sécurité globale et Séparatisme

La proposition de loi Sécurité globale, dénoncée comme un «texte liberticide» par ses détracteurs, a été adoptée le 24 novembre en première lecture à l'Assemblée nationale.

La majorité présidentielle a toutefois annoncé que l'article 24 de la loi contestée, qui interdit la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité «physique ou psychique», serait entièrement réécrit.

Le projet de loi contre les séparatismes, rebaptisé «projet de loi confortant les principes républicains» vise à lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté. Selon le site Vie publique de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), cette loi «entend apporter des réponses au repli communautaire et au développement de l'islamisme radical, en renforçant le respect des principes républicains et en modifiant les lois sur les cultes».

https://www.vie-publique.fr/loi/277621-loi-separatisme-confortant-le-respect-des-principes-de-la-republique