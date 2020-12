Didier Lallement chahuté en plein Conseil de Paris - vidéo

«Lallement, Darmanin, démission» et «Stop aux violences policières»: c’est avec ces pancartes que des élus communistes ont accueilli Didier Lallement au Conseil de Paris du 15 décembre. Dénonçant ses méthodes de maintien de l’ordre, ils l’ont chahuté et ont quitté la salle. «Sortez, ça ne me dérangera pas», a lancé Anne Hidalgo.