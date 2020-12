Macron a pu contaminer l’ensemble de l’appareil dirigeant de LREM lors d’un dîner hier, écrit Le Point

Hier, mercredi 16 décembre, Emmanuel Macron a tenu un dîner qui a réuni «les plus hauts dirigeants de la majorité et les principaux responsables du cabinet de l’Élysée», rapporte Le Point. Parmi les personnes présentes lors de la réunion, le Premier ministre Jean Castex et le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand. Suite au dépistage positif du Président de la République, les deux ont été placés à l’isolement en tant que cas contacts.

Le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner, ainsi que François Bayrou, Patrick Mignola du MoDem et d’autres, ont également participé à ce dîner qui a duré «jusqu’à minuit et demi».

«Il était en forme et ne présentait aucun symptôme, il n’y avait pas un seul indice qu’il pouvait être malade! On n’en a même pas parlé», confie un participant à la soirée au Point.

D’après le média, la réunion s’est tenue dans la salle des fêtes de l’Élysée.

«La table faisait 15 mètres de long», les convives du dîner étaient «à trois mètres les uns des autres avec des micros et des masques, sauf pendant le repas», précise un autre participant.

Macron en isolement

D’après le communiqué de l’Élysée, le chef de l’État qui s’isolera pendant 7 jours «continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance».

«Ça ne va rien changer au fonctionnement de l’État», assure l’un des participants au dîner au magazine.