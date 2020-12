Positif au Covid-19, Macron s'adresse à la nation concernant son état de santé - vidéo

Testé positif au Covid-19, Macron a déclaré se porter bien et gérer les dossiers prioritaires, dont le Brexit et la gestion de la crise sanitaire, dans une vidéo publiée sur Twitter. Il a promis de rendre compte chaque jour de l'évolution de sa maladie.

Emmanuel Macron, contrôlé positif au Covid-19 le 17 décembre, s'est adressé à la nation sur Twitter ce vendredi 18 décembre concernant son état de santé.

«Comme vous le savez depuis hier matin j'ai été testé positif à la Covid-19. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test [...]. Je voulais vous rassurer. Je vais bien. J'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, de la toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre avec le virus ou qui le vivent aujourd'hui», informe M.Macron.

Il a confirmé qu'il s'était isolé tout de suite après avoir été testé positif, «comme les règles sanitaires nous demandent de le faire», et qu'il s'était fait enregistrer sur TousAntiCovid.

Tous les cas contacts sont testés et à l'isolement

Selon le Président, l'Élysée a informé toutes les personnes avec qui il a été en contact les 48 heures précédentes: membres du gouvernement, dirigeants internationaux, ainsi que membres de sa sécurité rapprochée, ses proches et membres de sa famille. Tous les cas contacts sont actuellement à l'isolement et ont fait des tests.

Remerciant tous ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien et de sympathie, M.Macron a promis de rendre compte chaque jour de l'évolution de sa maladie.

«Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale», rassure M.Macron.

Le Président continue de travailler

Il a dit continuer de gérer les affaires courantes en lien avec le Premier ministre et le gouvernement, bien que ses activités soient un peu ralenties en raison du virus:

«Les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie et de sa gestion pour notre pays, ou par exemple, des dossiers du Brexit.»

Respecter les règles sanitaires pendant les fêtes

Reconnaissant qu'il a attrapé le virus malgré toutes les mesures prises pour le protéger et le respect de la distance sociale et des gestes barrières, Emmanuel Macron a appelé tout le monde à rester vigilants et à respecter les normes sanitaires pendant la période des fêtes.

«Malgré tout j'ai attrapé ce virus, peut-être sans doute un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi [...]. Si je n'avais pas respecté les règles, les gestes barrières, je l'aurais attrapé beaucoup plus vite, mais surtout, je l'aurais transmis [...] à beaucoup plus de monde. Et donc il faut qu'on continue de respecter ces règles, je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais il faut tenir».