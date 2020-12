Ce que pense Emmanuel Macron de l’efficacité du second confinement

En abordant la question des mesures qui pourraient recréer de la confiance envers le gouvernement, Emmanuel Macron a évoqué le second confinement, le considérant comme un exemple d’action efficace, lors d’une interview accordée à l’Express.

«À ce titre, le deuxième confinement est un exemple d'efficacité car nous avons pris la décision au bon moment. Nous l'avons expliqué, les Françaises et les Français ont agi et, par leur action, ont réussi à casser le cycle du virus», a-t-il déclaré.

Se disant «très prudent» et appelant à «rester humble», il a néanmoins indiqué que la France est «un des pays européens qui se portent le mieux face à cette épidémie à ce stade».

Le Président français a également affirmé que l’Hexagone figure parmi les pays européens où le confinement avait été le plus respecté.

Évolution de la crise sanitaire

Mis en place le 30 octobre, le second confinement a été allégé par l’instauration du couvre-feu le 15 décembre, lequel dure de 20h à 6h, sauf pour le réveillon de Noël. En revanche, à la Saint-Sylvestre, les rassemblements resteront interdits et il ne sera pas possible de sortir de chez soi après 20h.

Fin octobre, le chiffre journalier de contaminations s’élevait de 47.000 à environ 49.000 cas, avec environ 500 décès. Plus d’un mois et demi plus tard, le 21 décembre, 5.797 nouvelles contaminations par le coronavirus et 351 décès supplémentaires ont été enregistrés.