Emmanuel Macron nommera Marine Le Pen comme Première ministre en cas de réélection – exclusif

Dans un petit peu plus d’un an, les Français voteront pour leur futur Président. Pas encore déclaré candidat à sa réélection, les sondages donnent néanmoins un duel Macron/Le Pen quasi certain au second tour. Des sources proches du chef de l’État ont expliqué à Sputnik que celui-ci a un plan pour rassembler les Français. Un plan surprenant.