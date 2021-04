Le directeur général de l’AP-HP convoqué par Véran après sa querelle avec un député LREM

Une semaine après la tribune de 41 médecins de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dénonçant l’insuffisance des mesures sanitaires du gouvernement, Martin Hirsch s’est retrouvé convoqué vendredi 2 avril par Olivier Véran, d’après les informations du Parisien. Les deux hommes auraient discuté pendant près d’une heure.

«L’épidémie bat son plein dans la capitale. Les Français attendent de nous d’être au travail et de les protéger. Ce n’est clairement pas le moment de perdre son temps ni son énergie dans quelque polémique et autres passes d’armes», a commenté l’entourage du ministre de la Santé.

La majorité et le gouvernement n’ont visiblement pas apprécié le ton alarmiste des médecins de l’AP-HP et du haut fonctionnaire. Certains marcheurs n’ont pas non plus manqué de souligner la proximité de ce dernier avec Anne Hidalgo, maire de Paris et potentielle candidate à la prochaine présidentielle. Ils pointent également sa responsabilité dans le manque de lits de réanimation en Île-de-France.

Échange avec un député

Toujours selon Le Parisien, cette convocation est surtout le fruit de l’échange de courriers, révélés publiquement, entre Martin Hirsch et le député La République en marche (LREM) Florian Bachelier. L’élu l’avait accusé mardi sur CNews d’être le «directeur de campagne de madame Hidalgo» ainsi que de «faire de la politique» sans exercer correctement ses fonctions à la direction de l’AP-HP.

«La seule campagne que je mène n’est pas politique, elle est sur le front sanitaire, avec les soignants, pour les patients», lui avait répondu M.Hirsch, demandant des excuses et un démenti de ses déclarations. En retour, le député lui avait demandé le nombre de lits créés en réanimation depuis six mois.

Cette nuit des infirmiers et des infirmières suivent une formation aux soins critiques avec des cessions spéciales pour ceux qui ont des horaires de nuit. Merci à eux et à la formidable équipe de formateurs sur le pont nuit et jour ⁦@APHP⁩ pic.twitter.com/Ce2B1ZJ3Pm — Martin Hirsch (@MartinHirsch) March 31, 2021

Coïncidence ou pas, l’AP-HP a organisé cette semaine une première session nocturne de formation accélérée des soignants à la réanimation, et ce afin d’atteindre l’objectif de 10.000 lits promis par le Président.