École musulmane, mosquée: bras de fer entre le gouvernement et l’association Millî Görüs

Alors que la polémique perdure autour de l’organisation turque Milli Görüs, qui envisage de construire la plus grande mosquée de France à Strasbourg et une école musulmane à Albertville, en Savoie, le gouvernement a déposé deux amendements au Sénat dont le dernier vise à contrer les ingérences étrangères via l’ouverture d'écoles hors contrat.