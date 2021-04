Florence Parly répond à Marine Le Pen après son soutien à la tribune d'ex-militaires

«La tribune irresponsable publiée dans Valeurs Actuelles est uniquement signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes», commente Mme Parly sur Twitter, en rappelant que «deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique: neutralité et loyauté».

«Les mots de Madame Le Pen reflètent une méconnaissance grave de l'institution militaire, inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir cheffe des armées», poursuit-elle.

«La politisation des armées suggérée par Madame Le Pen affaiblirait notre outil militaire et donc la France. Les armées ne sont pas là pour faire campagne mais pour défendre la France et protéger les Français», conclut la ministre des Armées.

Tribune des militaires

Valeurs Actuelles a publié mercredi une tribune lancée par l'ancien officier Jean-Pierre Fabre-Bernadac, appelant Macron à défendre le patriotisme, signée par «une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires», selon l'hebdomadaire.

Ces militaires dénoncent le «délitement» qui frappe la patrie et «qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but: créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés», et un pouvoir qui «utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs». «Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation», ajoutent-il.

Réponse de Marine Le Pen

Deux jours plus tard, Valeurs Actuelles a publié une réponse de Marine Le Pen: «Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre (...) qui est avant tout la bataille de la France». «Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction», a-t-elle écrit.

Colère de la gauche

Une partie de la gauche s'est élevée samedi après la publication de cette tribune, tout en critiquant le manque de réaction du gouvernement.

Jean-Luc Mélenchon a fustigé la «stupéfiante déclaration de militaires s'arrogeant le droit d'appeler leur collègue d'active à une intervention contre les islamogauchistes».

«Aucune réaction de @florence_parly @JeanCASTEX ni @EmmanuelMacron», a dénoncé Benoît Hamon.