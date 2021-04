Zemmour qualifie les violences urbaines de «guérilla contre l’État français»

Après que la semaine passée a été marquée par de nouvelles émeutes urbaines contre les forces de l’ordre et le meurtre d’une fonctionnaire de police à Rambouillet, Éric Zemmour avance qu’utiliser les termes de violences urbaines et de terrorisme est désormais galvaudé et qu’il s’agit en réalité d’une guérilla contre le pouvoir et de djihadisme.