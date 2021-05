Naturalisation accélérée pour 1.300 travailleurs étrangers en première ligne contre le Covid-19

Marlène Schiappa et le ministère de l’Intérieur ont annoncé mercredi 5 mai que près de 2.000 étrangers ont été naturalisés de manière accélérée. Il s’agit de 1.300 travailleurs étrangers en «première ligne» face à l’épidémie et de leurs enfants.

Mercredi 5 mai, Marlène Schiappa a annoncé via Twitter qu’environ 2.000 étrangers avaient acquis la nationalité française de manière accélérée.

Plus de 2.000 travailleurs étrangers qui ont été en "première ligne" durant l'épidémie de coronavirus et ont "montré leur attachement à la Nation" ont été naturalisés français, a annoncé mercredi le cabinet de Marlène Schiappa #AFP pic.twitter.com/aOIPwQ3S2L — Agence France-Presse (@afpfr) May 5, 2021

La mesure a concerné 1.300 travailleurs immigrés qui se trouvaient «en première ligne» face à la crise sanitaire, ainsi que leurs enfants.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que l’engagement de faciliter la naturalisation de cette catégorie de travailleurs étrangers avait été pris par la ministre chargée de la Citoyenneté.

La procédure accélérée initiée par la ministre permet aux solliciteurs en question d’obtenir la nationalité française après deux ans de résidence en France au lieu de cinq ans.

«Professionnels de santé, agents de sécurité ou d’entretien, garde d’enfants, caissiers, aide à domicile, éboueurs… Ils ont prouvé leur attachement à la nation, c’est désormais à la République de faire un pas vers eux. À ce jour, 2.009 personnes ont acquis la nationalité française dont 665 enfants», a précisé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Schiappa annonce la nouvelle par téléphone

La ministre a téléphoné à certains d’entre eux pour les féliciter en personne et leur souhaiter la bienvenue ce qui a beaucoup touché ses nouveaux compatriotes. Une vidéo de ses coups de fil a été mise en ligne sur Twitter.

«Comme Zana, Mirna ou Yulia… 2009 personnes engagées pendant la crise sanitaire #COVID19 ont été naturalisées via une circulaire dédiée que j’ai souhaité prendre. J’ai tenu à les remercier en personne. Bienvenue à nos nouveaux compatriotes!», a-t-elle déclaré.

Comme Zana, Mirna ou Yulia... 2009 personnes engagées pendant la crise sanitaire #COVID19 ont été naturalisées via une circulaire dédiée que j’ai souhaité prendre. J’ai tenu à les remercier en personne 📞



Bienvenue à nos nouveaux compatriotes ! 🇫🇷 pic.twitter.com/a4hGr5n0z6 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 5, 2021

Dans le même communiqué, le ministère de l’Intérieur a fait savoir que plus de 8.000 demandes avaient été déposées en préfecture sur l’ensemble du territoire et que les dossiers étaient en cours d’examen et seraient tous étudiés avec la plus grande attention.