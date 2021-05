Régionales Hauts-de-France: Bertrand arrive en tête, le RN derrière, selon un nouveau sondage

Selon ce sondage réalisé pour LCI et Le Figaro dévoilé jeudi 20 mai, si le premier tour des élections régionales en Hauts-de-France avait lieu dimanche, 35% des sondés déclarent qu'ils voteraient pour la liste de la majorité régionale actuelle menée par Xavier Bertrand, 32% pour celle du Rassemblement national conduite par Sébastien Chenu, 20% pour celle d'union de la gauche et des écologistes de Karima Delli, et 10% pour la liste LREM de Laurent Pietraszewski.

La liste Debout la France recueillerait 2% des suffrages, celle de Lutte ouvrière 1%. La 7e liste enregistrée en préfecture, pro-européenne, d'Alexandre Audric, n'apparaît pas dans le sondage.

Si le deuxième tour se déroulait dimanche, avec quatre listes qui se maintiendraient, Xavier Bertrand serait réélu avec 36%, devant M.Chenu (32%), Mme Delli (20%) et M.Pietraszewski (12%).

Et si la liste de la majorité présidentielle se retirait, le score de M.Bertrand monterait à 44%, M.Chenu et Mme Delli récupéreraient 2% de voix de plus chacun (respectivement 34 et 22%).

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 933 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.018 personnes, représentatif de la population des Hauts-de-France âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 20 mai 2021.

La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1.

Selon un sondage Ipsos pour France Télévisions et Radio France publié le 5 mai, Xavier Bertrand était déjà donné en tête des intentions de vote, devant Sébastien Chenu.