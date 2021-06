Une «expédition punitive» menée contre une étudiante qui sort avec un non-musulman à Lyon

Le fait qu’une élève musulmane du lycée La Martinière-Diderot de Lyon sorte avec un lycéen non-musulman semble avoir été vu d’un mauvais œil.

Plusieurs individus ont tenté de pénétrer dans le lycée mercredi 2 juin pour mener une «expédition punitive», relate Actu Lyon. Ils ont été repoussés par les agents de sécurité.

La situation a été qualifiée d’«insupportable» par le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez dont la campagne des régionales est axée sur la sécurité.

Ce candidat Les Républicains a dénoncé une pression forte exercée par «une bande de voyous islamistes», indiquant à quel point il fallait «sécuriser et de protéger nos lycées pour que ce soient des sanctuaires».

Au lycée de la Martinière-Diderot, une élève a été menacée parce qu'elle était amoureuse d'un jeune non-musulman.

Il est plus que jamais nécessaire de sécuriser nos lycées pour protéger nos enfants et empêcher de telles expéditions punitives. pic.twitter.com/tT814sr8b6 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 3, 2021

M.Wauquiez a fait savoir que la région avait décidé d’assurer la sécurité de l’établissement avec des vigiles qui seraient présents jusqu’à la fin de l’année scolaire «pour que cette élève puisse finir sa scolarité correctement».

La méritocratie républicaine doit gagner

«Ce qui se passe là est extrêmement grave. On a affaire à des manœuvres d’intimidation qui sont portées par des groupuscules animés par la volonté d’imposer leur clé de lecture islamiste à notre société. Il est absolument déterminant que ce ne soient pas ces gens-là qui l’emportent», a-t-il martelé.

«C’est la France, c’est notre pays, ce sont les valeurs de la République et c’est la méritocratie républicaine qui doit gagner.»

Selon une enquête IFOP-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio menée du 17 au 21 mai, Laurent Wauquiez (LR) récolte 36% des intentions de vote et devance de 16 points le Rassemblement national au premier tour. La République en marche arrive en troisième position (14%) suivie des Écologistes (12%) et du Parti socialiste (11%).

Une réunion pour faire face à une hausse de l’insécurité

La montée des violences dans la métropole lyonnaise, en particulier depuis début 2021, a déjà été le sujet d’une réunion, fin mars, entre Laurent Wauquiez et 22 maires de la métropole.

À son issue un fonds régional d’urgence de cinq millions d’euros a été débloqué pour accélérer le déploiement de la vidéoprotection et investir dans l’équipement des effectifs de la police municipale.

Il a été décidé d’ouvrir plus de 300 postes de policiers municipaux supplémentaires à l’initiative des maires.