Une candidate du RN suspendue en Auvergne-Rhône-Alpes pour un tweet antisémite

Une candidate du Rassemblement national de la Loire aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes va être suspendue de participation à la campagne pour avoir relayé des propos antisémites sur son compte Twitter, a-t-il été indiqué dimanche auprès du chef de file de la liste RN.

«Le 10 juin, le lendemain du jour où j'ai été averti, j'ai immédiatement saisi la commission de discipline du Rassemblement national en évoquant des propos relayés par Juliette Planche qui pour moi n'étaient pas acceptables», a déclaré à l'AFP Andréa Kotarac, candidat RN à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, confirmant une information de Mediapart.

Mme Planche, en position éligible (6e) sur la liste régionale et candidate également aux départementales dans la Loire, a, selon Mediapart, «relayé sur son compte Twitter, ouvert en janvier et fermé le 31 mai, des propos antisémites et complotistes du compte du militant d'ultradroite Yvan Benedetti, récemment condamné pour provocation publique à la haine envers les juifs, en récidive».

Elle «ne peut pas être retirée des listes qui sont déposées, mais elle sera suspendue pour le reste de la campagne», a annoncé M.Kotarac, ancien membre de LFI devenu chef de file aux régionales du mouvement de Marine Le Pen.

Il a jugé que ces tweets n'étaient «en rapport ni avec [ses] valeurs», étant «petit-fils de résistant, ni avec celles de Marine Le Pen», et a assuré avoir «suivi la procédure légale interne du parti pour faire en sorte qu'il prenne les mesures appropriées». «La commission a adressé une convocation à l'intéressée», a-t-il poursuivi.