Victime de racisme, un candidat à Limoges suspend sa campagne et reçoit le soutien de ses concurrents

Samedi 12 juin, sur un marché de Limoges, un individu aurait proféré contre Omar Diawara, candidat aux départementales sur la liste de l’union de la droite et du centre En avant la Haute-Vienne, des insultes racistes et des menaces de mort. Cible de propos racistes, il a annoncé son retrait provisoire.

Sa colistière Muriel Jasniak-Laskar, qui était avec lui, a livré à France Bleu sa version de l’agression verbale:

«Je n'avais jamais assisté à un tel déferlement de haine à l'état le plus brutal, ni à des menaces physiques répétées aussi sordides, violentes.»

Selon des informations de France Bleu, le candidat Diawara, qui est directeur de l’Ehpad de Ladignac-le-long, a avancé le besoin de «se ressourcer en famille et de faire le point sur sa campagne».

Une agression inadmissible

Ces insultes contre le candidat ont été condamnées par la classe politique.

Le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a fermement condamné l’agression, la jugeant inadmissible et «contraire à l’esprit démocratique et aux valeurs de dialogue et de tolérance» qu’il promeut.

L’agression ce matin d’un candidat de la droite aux élections départementales sur le canton de Limoges-3 est un acte inadmissible que je condamne fermement, contraire à l’esprit démocratique et aux valeurs de dialogue et de tolérance que je promeus. — Jean-Claude Leblois (@LebloisJC) June 12, 2021

Le député La République en marche (LREM) Pierre Venteau a condamné «cette violence qui n’a pas sa place dans cette République».

Ce matin en pleine opération de tractage, Omar Diawara, candidat aux élections départementales en Haute-Vienne, a fait l'objet d'injures racistes et de menaces de mort.

Je condamne cette violence qui n'a pas sa place dans cette république. #JenevotepasRN pic.twitter.com/grKCBvniq9 — Pierre Venteau (@PierreVenteau) June 12, 2021

Les concurrents d’Omar Diawara, la liste de la Relève citoyenne, lui ont exprimé leur total et fraternel soutien et ont décidé de suspendre leur campagne.

Ne pas céder à la violence et à la peur

Franceinfo rapporte qu’Omar Diawara a porté plainte pour des propos racistes et des menaces de mort et qu’une enquête est en cours.

Le 13 juin, il a finalement annoncé poursuivre sa campagne.

«Je suis motivé, revigoré et prêt à battre campagne contre ces idées-là. Le plus important c’est l’humain et le rejet de l’humain me dégoûte et je ne peux rester passif», a-t-il expliqué à Franceinfo.

«Je souhaite poursuivre la campagne pour deux raisons. D’abord, j’ai discuté avec ma famille et je ne peux pas laisser prospérer ces idées-là. Mon enfant, je ne veux pas qu’il soit victime de ces propos. Puis, j’ai constaté un élan de solidarité presque unanime des élus des territoires», a-t-il détaillé, ajoutant qu’il ne devait pas céder à la violence et à la peur.