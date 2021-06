À un an de la présidentielle, Édouard Philippe décoré de la Légion d’honneur par Macron

Personnalité politique la plus appréciée des Français et au cœur des interrogations au sujet de la présidentielle 2022, Édouard Philippe a été décoré de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron.

Depuis 2008, les anciens Premiers ministres sont automatiquement élevés au rang de grand officier de la Légion d'honneur s'ils ont passé plus de deux ans à Matignon. Ainsi, Édouard Philippe, chef du gouvernement de 2017 à 2020, a été décoré par le Président ce mardi 15 juin à l’Élysée.

​Après neuf mois passés en retrait des médias, l’actuel maire du Havre est sorti de son silence en avril. Son livre «Impressions et lignes claires», coécrit avec Gilles Boyer et portant sur ses trois années passées en tant que chef du gouvernement, a paru le 7 avril. Depuis, l’homme politique a entamé un tour de France des librairies pour promouvoir son ouvrage.

Philippe candidat? «Le doute est permis»

L’ancien Premier ministre reste vague concernant ses intentions pour 2022. Dans une interview à Ouest-France en date du11 juin, il précise que sa tournée n’est pas une campagne électorale: «Non, quand je me promène et que je vais vendre des livres, je ne suis pas du tout en campagne». Pourtant, début avril, dans une grande interview au Point, il indiquait qu’il n’avait pas «renoncé à la vie politique».

Début juin, un soutien du chef de l’État cité par Le Parisien faisait état de «doutes» au sujet de la candidature de Philippe:

«Il est ambigu et refuse de dire s’il apportera un soutien ferme à Macron pendant la présidentielle. Donc, oui, le doute est permis».

Toujours selon Le Parisien, citant deux de ses sources, il n’existe actuellement pas «de relations particulières» entre Macron et Philippe, mais le Président aura «sûrement très envie» de décorer son ancien Premier ministre. La cérémonie de décoration a d’ailleurs été reportée deux fois à cause de la pandémie.

Emmanuel Macron en remettant les insignes de Grand officier de la Légion d’honneur à Edouard Philippe, évoque le sabre que l’ancien Premier ministre avait toujours sur son bureau : «On s’y tromperait d’y voir un objet guerrier, mais plutôt la force de la responsabilité » @BFMTV — Agathe Lambret (@AgatheLambret) June 15, 2021

​Selon des sondages, Édouard Philipe est régulièrement désigné personnalité politique la plus prisée par les Français. D’après une enquête d’opinion Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio réalisé du 2 au 3 juin, 64% des personnes interrogées l’ont choisi comme candidat officiel ou potentiel le plus apprécié pour la présidentielle 2022. L’ancien chef du gouvernement devançait largement l’actuel Président (50%).

Par ailleurs, Édouard Philippe refuse de commenter tout sujet d’actualité. «Je n’ai aucune envie d’être un commentateur de l’actualité [...].J’aime être dans l’action, dans la proposition, dans la réflexion, pas dans le commentaire », insiste-t-il dans son interview à Ouest-France.

«Les emmerdes» à Matignon

«Compte tenu de l’expérience assez unique que nous avions vécue – moi en tant que Premier ministre, lui [Gilles Boyer, coauteur du livre, ndlr] à mes côtés en tant que conseiller proche – cela pouvait être intéressant de se demander ce que nous en retenions, d’essayer d’expliquer à ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu’on prend une décision à Matignon, sous quelles contraintes», explique Philippe, soulignant que le locataire de Matignon doit prendre un très grand nombre de décisions, et toutes ne s’avèrent pas toujours bonnes.

En 2019, l’homme politique a remporté le grand prix «Press club, humour et politique», décerné chaque année aux personnalités politiques pour leurs «petites phrases». À la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre de l'époque avait répondu: «Non, seulement les emmerdes».