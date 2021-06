Procès Bygmalion: six mois ferme requis contre Nicolas Sarkozy

La justice a requis ce jeudi un an de prison dont six mois ferme à l’encontre de Nicolas Sarkozy dans l’affaire de dépenses excessives de sa campagne électorale de 2012. Des peines allant de 18 mois à quatre ans avec sursis ont été requises contre ses 13 coprévenus.

Une peine d'un an de prison dont six mois avec sursis et 3.750 euros d'amende ont été requis jeudi à l'encontre de Nicolas Sarkozy, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012.

À la fin d'un réquisitoire à deux voix, les procureurs ont souligné la «totale désinvolture» de l'ex-chef de l'État dans la gestion des finances d'une campagne «en or massif», qui a coûté près du double du plafond autorisé. M.Sarkozy, absent à l'audience, est jugé depuis le 20 mai au côté de 13 autres prévenus.

De 18 mois à quatre ans avec sursis

S’agissant des 13 coprévenus jugés dans cette affaire au côté de l'ancien chef de l'État, de 18 mois à quatre ans de prison avec sursis ont été requis à leur encontre.

Les procureurs ont demandé trois ans de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour l'ex-directeur adjoint de la campagne, Jérôme Lavrilleux, seul à avoir reconnu la fraude. Contre les trois ex-cadres de Bygmalion qui ont admis avoir accepté la mise en place du système de fausses factures, 18 mois de prison avec sursis ont été requis.

Détails à suivre...