Présidentielle 2022: Emmanuel Macron serait perdant face à… Xavier Bertrand

Alors qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen perdent des points dans la nouvelle édition du baromètre Ifop-Fiducial, Xavier Bertrand, président réélu des Hauts-de-France, améliore son score dans les intentions de vote. Et même plus: en cas de duel avec le chef d’État actuel au second tour en 2022, l’ex-Républicain en sortirait vainqueur.