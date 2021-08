La vaccination «prépare les maladies les plus graves»: les propos d'un élu écologiste interrogent – vidéo

La problématique de la vaccination est loin de faire l’unanimité au sein du mouvement vert. Dans une vidéo publiée le 4 août sur Facebook, le chef de file de l’Alliance écologiste indépendante, Jean-Marc Governatori, candidat à la primaire écologiste, tient des propos controversés quant à la vaccination, suggérant entre autres que la piqûre «prépare les maladies les plus graves».

«Puisque le vaccin est si efficace, il protège donc bien les personnes vaccinées. Alors pourquoi vouloir emmerder les non-vaccinés comme moi?», s’emporte-t-il au début de la séquence.

Disant «ne pas être anti-vaccin», l’homme politique élabore un raisonnement qui peut paraître polémique.

«Quand on nous dit "vaccinez-vous et tout ira bien", on fabrique des maladies. Pourquoi? À partir du moment où "vaccinez-vous, tout ira bien", ben alors on se fiche de son corps, on fait n'importe quoi», expose le conseiller municipal niçois avant de poursuivre:

«On peut fumer, on peut boire, c'est pas grave, il y a la vaccination. Ça n'incite à aucune éducation à la santé, ça n'incite à aucune discipline. Donc, ça prépare les maladies les plus graves: les cancers et les maladies cardiovasculaires», conclut-il.

«Seulement» quatre millions de décès

L’homme tient d’ailleurs à rappeler que «90% des personnes qui décèdent» du Covid-19 «étaient atteints de comorbidités», soulignant qu’il est difficile de savoir si, par exemple, une personne diagnostiquée du Covid-19 et qui avait des problèmes respiratoires, meurt du Covid-19 ou de soucis de respiration dont elle souffre.

«En France, depuis trois mois, les décédés du Covid représentent moins de 5% des décès […]. Pourquoi en fait-on tant pour le Covid, et si peu pour des maladies qui tuent finalement cinq fois plus que ce coronavirus?», s’interroge-t-il.

Qui plus est, l’homme politique met en avant une comparaison pour le moins discutable entre les plus de quatre millions de vies emportées par le Covid-19 dans le monde et les 92 millions de décès des suites d’autres causes.

«Et pourquoi on ne dit pas que dans le même temps il y a eu 92 millions de décès pour autres causes? 92 millions d’un côté, quatre millions de l’autre. Et on fait tout ce brouhaha médiatique et politique pour les quatre millions en question», renchérit-il.

Des propos «inacceptables»

Suite à ces propos du candidat à la primaire écologiste, le malaise règne dans le camp des Verts. L’argumentaire de M.Governatori – qui a obtenu 5,28% des voix exprimées aux dernières régionales en PACA – a provoqué une certaine incompréhension, voire l’indignation de certaines personnalités.

Interrogé par Le Figaro, le porte-parole d’EELV, Alain Coulombel affirme que «la résistance au vaccin est très faible chez les militants et les sympathisants du parti». Également sollicitée par le quotidien, la secrétaire nationale d’EELV Sandra Regol s’est dite «choquée» par la vidéo du candidat à la primaire écologiste qui se tiendra en septembre.

Enfin, le député écologiste du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin a lui aussi réagi sur Twitter, qualifiant les dires du leader de l’Alliance écologiste indépendante d’«inacceptables».