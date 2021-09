Emmanuel Macron arrive à Marseille sous les huées – vidéo

Le Président Macron, qui s’est rendu à Marseille pour une visite de deux jours et demi, a été hué par quelques dizaines de personnes à son arrivée à la mairie de la cité phocéenne.

Plusieurs dizaines de personnes rassemblées devant la mairie de Marseille ont scandé «Macron démission!» et hué le Président français à son arrivée dans la deuxième ville de France ce mercredi 1er septembre, relate BFM TV.

"Macron démission": Emmanuel Macron arrive à Marseille sous les huées de quelques dizaines de personnes pic.twitter.com/f5BGwzzGBK — BFMTV (@BFMTV) September 1, 2021

Pendant sa visite de deux jours et demi à Marseille, M.Macron, accompagné de sept ministres, devrait annoncer un plan social et économique pour la ville dont il dit vouloir faire une «capitale de la Méditerranée».

Bienvenue à Marseille @EmmanuelMacron.

L'Etat et la Ville, main dans la main, pour se donner les moyens de faire de Marseille la grande capitale du Sud. pic.twitter.com/vYelvg2U0d — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 1, 2021

​Il s'agit notamment de débloquer d'importants moyens financiers pour la rénovation urbaine, les transports et les écoles, trois secteurs où Marseille affiche un retard structurel.

L'État entend ainsi prendre en charge une partie du plan de rénovation lancé par la municipalité de Marseille pour un montant de 1,2 milliard d'euros, selon les médias.

Situation à Marseille

En août, le maire Benoît Payan avait demandé des renforts de police et des moyens pour la justice pour Marseille qui était devenue le théâtre de nombreux règlements de comptes et fusillades et où le trafic de stupéfiants ne recule pas.

L'effondrement de plusieurs immeubles qui a fait des morts à Marseille en 2018 ainsi que les évacuations régulières d'immeubles en mauvais état ont inspiré une documentariste à publier un ouvrage consacré à la situation dans la ville, qui manque de travaux de réhabilitation et de rénovation.