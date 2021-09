Pour Sandrine Rousseau, le voile est «sexiste» mais il ne faut pas l’interdire

Dans de nombreux pays, le port du voile n'est plus un sujet en politique. #LREM, vous jetez en pâture votre propre candidate pour faire plaisir à l'extrême droite.

En plus d'être une faute politique et morale, c'est légalement répréhensible @StanGuerini



Soutien, Sara Zemmahi pic.twitter.com/I755aep3uo