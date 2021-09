«L'indécence du "en même temps"»: Macron parle de Samuel Paty et relève le défi de McFly et Carlito

Dans une allocution à l’occasion de la rentrée, le Président de la République a pu relever le défi que les youtubeurs McFly et Carlito lui avaient lancé en mai. Marine Le Pen, Éric Ciotti et d’autres personnalités politiques en ont dénoncé «indécence».

Le chef de l'État a réussi à relever le défi que lui avaient lancé les youtubeurs McFly et Carlito tout en souhaitant une bonne rentrée aux élèves, enseignants et parents. Ce qui est mal passé à côté de sa «pensée particulière» envers Samuel Paty.

Dans une vidéo enregistrée à Marseille, Emmanuel Macron a brièvement montré un portrait des deux youtubeurs stars McFly et Carlito pour appeler les jeunes à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières.

«Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention», a-t-il indiqué.

En février, M.Macron avait lancé un défi à McFly et Carlito, leur proposant de tourner une vidéo expliquant aux jeunes l’importance des gestes barrières. Il fallait que la séquence soit visionnée 10 millions de fois pour que les deux compères puissent se filmer depuis l’intérieur de l’Élysée.

McFly et Carlito ont été reçus à l'Élysée fin mai et Emmanuel Macron a promis de démontrer leur photo lors d'un prochain discours pour le 14 juillet. Là, McFly et Carlito devaient prendre place à bord d'un avion de la Patrouille de France –ce qu’ils ont fait.

Or, la situation sanitaire n’a pas permis au Président de réaliser sa partie de l’arrangement pour la Fête nationale.

Une «pensée» pour Samuel Paty…

Pour cette rentrée, Emmanuel Macron a en outre déclaré avoir «une pensée particulière» pour Samuel Paty, professeur décapité en octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

«Personne n'a oublié. Cela nous rappelle combien le beau métier d'enseigner est au cœur de la Nation, de notre pacte pour nos enfants et pour nous tous», a précisé le Président.

…qui a été «salie»

La mention des youtubeurs et de l’enseignant assassiné dans la même séquence a scandalisé Marine Le Pen, Éric Ciotti et d’autres figures politiques.

Rendre hommage au regretté professeur #SamuelPaty, assassiné par l’islamisme, tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d’un pari potache : les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect. MLP https://t.co/2zcLwhN1nu — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 2, 2021

L’indécence à son paroxysme, #Macron évoque Samuel Paty avec une photo de Mc Fly et Carlito. Le en même temps est un naufrage ! pic.twitter.com/hG3skHNNwn — Eric Ciotti (@ECiotti) September 2, 2021

Pitoyable !

Au moment où la France est en pleine crise, on attend autre chose d’un Chef d’Etat 🤷‍♂️https://t.co/baRpUBpfTO — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) September 2, 2021

Il y a quelque chose de perturbant de voir un Président de la République englober en un clin d'oeil l'assassinat de Samuel Paty et un défi à McFly et Carlito.#Macron https://t.co/zKBm3es0c7 — Julien Aubert (@JulienAubert84) September 2, 2021

L’«indécence du "en même temps"» dans cette vidéo «salit la mémoire de Samuel Paty», se sont indignés Valérie Boyer et Florian Philippot.

Rendre hommage à Samuel Paty victime du terrorisme islamiste tout en relevant un défi de Mc Fly et Carlito, ce n'est pas qu'une erreur de communication, c'est de l'indécence de la part du Chef de l'Etat. pic.twitter.com/43cUsgi4jS — Valérie Boyer (@valerieboyer13) September 2, 2021

Macron a sali la mémoire de Samuel Paty avec cette mise en scène. Cet homme n’a aucune limite dans l’indécence répugnante !

Qu’il parte, que la France oublie vite cette triste période ! ⤵️ pic.twitter.com/3w9CkCCkb3 — Florian Philippot (@f_philippot) September 2, 2021

Jean-Baptiste Moreau, l’un des porte-paroles de La République en marche, a rétorqué en dénonçant les «polémiques stériles et inutiles» tandis qu’«à aucun moment Emmanuel Macron n’a fait le rapprochement entre Samuel Paty et les deux youtubeurs».

2. Le chef de l'Etat a également remercié McFly & Carlito pour leur clip qui ont incité les jeunes à appliquer les gestes barrières & qui a connu un fort succès ! Nous avons besoin de ce type de communication ! pic.twitter.com/GoQEZJkdJj — Jean Baptiste Moreau (@moreaujb23) September 2, 2021

M.Moreau a invité à «écouter la séquence en entier», filmée entre autres dans le but de rappeler les précautions nécessaires dans le contexte sanitaire actuel et de «remercier les enseignants pour leur mobilisation».