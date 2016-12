Les médecins russes peuvent voir vos pensées

Cet appareil est l'un des tomographes les plus intelligents du monde grâce à ses bobines spéciales: des éléments radioélectriques captent les signaux lors de la scanographie du patient et les numérisent immédiatement. Les images déjà prêtes arrivent seulement quelques minutes après à l'ordinateur.

"Les tomographes plus anciens transmettent d'habitude le signal radioélectrique à l'ordinateur, et son traitement se déroule dans une pièce voisine. Le passage du signal crée un bruit à l'image, dont il est ensuite très difficile de se débarrasser. Une fois affranchis de cette étape technologique, nous obtenons tout de suite un signal beau et clair", explique Andreï Savelov, directeur de recherche au Centre international de tomographie de l'Académie russe des sciences.

Aujourd'hui, les scientifiques travaillent à l'activation de certaines régions du cerveau. Les médecins montrent l'image du cerveau d'un patient au moment où on lui a demandé d'imaginer qu'il serrait sa main, incitant pour cela certaines zones du cortex. Le tomographe présente donc une image visible des pensées du patient.

"On voit que, dans ce cas-là, que l'activation est plus large. C'est plus caractéristique des cas où nous n'agitons pas nos doigts mais utilisons seulement un effort mental", poursuit Andreï Savelov.

L'autre domaine d'études exploré actuellement est la reconstruction des chaînes ou des tractus de neurones du cerveau afin de calculer d'avance les étapes nécessaires pour enlever une tumeur cérébrale sans danger pour le patient.

"Nous pouvons définir l'emplacement de la tumeur près du tractus. Ainsi, nous sommes en mesure de planifier l'opération pour que le tractus et sa fonction restent intactes", indique Lioubov Vassilkiv, chercheuse au Centre.

Le nouveau tomographe servira à des recherches scientifiques dans le domaine de la neurophysiologie, de l'oncologie et de la cardiologie. L'examen de patients grâce à cet appareil révolutionnaire débutera en 2017.

