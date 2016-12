Des brouilleurs de radars déployés à l'ouest de la Russie

« Nous avons reçu une dizaine de systèmes modernes de lutte radioélectronique. Il s'agit de brouilleurs de hautes et très hautes fréquences, ainsi que de plusieurs systèmes mobiles Krassoukha-4 », explique le colonel Igor Mouguinov, chef du service de presse du District.

En janvier 2017, les militaires organiseront des exercices lors desquels les spécialistes de l'armée s'entraîneront à déployer ces nouveaux équipements, à dépister des sources de signaux, à les neutraliser et à brouiller les systèmes de communication de l'ennemi fictif.

Le système mobile de lutte radioélectronique Krassoukha-4 est destiné à faire face à des radars terrestres et aériens — y compris les systèmes AWACS. Cet appareil peut bloquer le fonctionnement de tout radar existant dans un rayon de 300 kilomètres. Qui plus est, le bruit créé par le Krassoukha-4 neutralise les systèmes de commande et de communication des drones.

Les équipements du Krassoukha trouvent des sources de signaux radioélectroniques, établissent leur diapason et leurs coordonnées, puis son système de brouillage coupe efficacement le signal. Les livraisons des systèmes Krassoukha à l'armée ont débuté en 2012. Les Krassoukha-4 sont produits à Briansk sur la base du châssis de KamAZ à quatre axes. Un système consiste en deux véhicules transportant des équipements spéciaux.

