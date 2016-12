Les rats rient avec leurs oreilles

On sait par exemple que les chiens frétillent de la queue et que les chats ronronnent. Mais qu'en est-il chez les rats? Comme ces rongeurs sont souvent utilisés pour des expériences scientifiques, il serait utile de comprendre leur réaction.

On sait notamment qu'un rat heureux émet un couinement spécial qui peut, dans une certaine mesure, être comparé au rire. Il est bien facile de faire rire un rat: il faut tout simplement chatouiller son ventre. Cela fait tellement plaisir à l'animal qu'il chasse ensuite la main et tourne son ventre vers elle. Un article publié par des chercheurs de l'Université de Berne dans PLoS ONE affirme qu'un rat riant baisse également ses oreilles et qu'elles se dotent d'une teinte rosée.

Les scientifiques estiment que cette réaction résulte des émotions positives: les oreilles abaissées signifient que l'animal s'est détendu et la couleur peut être provoquée par le rire. Les chercheurs ont sciemment chatouillé les rats pour garantir leur bonne humeur. Il serait également intéressant de savoir si les rats peuvent simplement "sourire", autrement dit si leurs oreilles permettent de faire la distinction entre une joie forte — qu'on peut facilement définir à l'aide du son — et une humeur raisonnablement bonne.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.