Ces nouveaux drones suisses volent avec des plumes

Cette spécificité permet à l'appareil de voler plus vite, de tourner plus rapidement et de poursuivre son vol malgré un vent fort.

Les concepteurs du drone se sont penchés sur les maîtres du vol: les oiseaux. Ces derniers sont capables de voler de manière si efficace car ils sont en mesure de modifier la forme de leurs ailes, jusqu'à changer l'orientation de plumes isolées. « Tout dépend de leur objectif », affirment les chercheurs.

Les ingénieurs aérospatiaux ont examiné en détails ces particularités pour créer des ailes capables de changer de forme pour les grands avions consommant peu d'énergie. Les spécialistes suisses ont estimé que la même méthode pouvait être appliquée aux drones.

Les ingénieurs voulaient construire un appareil capable de modifier la configuration de ses ailes pour manœuvrer entre des obstacles, faire des virages plus brusques voire voler malgré un vent fort.

Ils ont ainsi créé un mécanisme permettant au drone de rétracter les plumes artificielles placées sur la partie extérieure de ses ailes ( comme un éventail ). Les plumes sont produites à partir de fibre optique et d'une couche fine de nylon, alors que les ailes comprennent des matériaux composites pour augmenter leur solidité et réduire le poids total du drone.

Selon les chercheurs, après avoir déployé ses ailes, le drone « peut voler de manière assez agressive ». L'appareil est capable de faire des tours brusques sans ailerons car il contrôle la position et la surface de ses ailes en vol.

Les spécialistes indiquent que ce drone peut être utilisé dans les conditions urbaines à une basse altitude où le vent peut changer assez rapidement. Cette nouvelle technologie pourrait notamment servir aux drones livreurs qui portent des charges sensibles comme des médicaments ou des pochettes de sang.

