La marine russe dotée de son propre Internet sous-marin

Ce système utilise un algorithme mathématique spécial pour transformer les informations numériques, sous forme de code binaire, en signal acoustique spécial avant de le transmettre au récepteur. Le même algorithme permet de déchiffrer le signal reçu.

Le système peut fonctionner en mode intercommunication et conférence. Qui plus est, ce signal acoustique peut porter une voix et des données numériques jusqu'à 35 kilomètres de distance et jusqu'à 6 kilomètres de profondeur, avec des corrections selon les conditions hydrologiques telles que l'heure, la saison, l'état de la mer, etc.

Le consortium Okeanpribor — auquel est rattaché l'institut concepteur du système — indique que les modems de la série Dialog ont déjà été installés sur les sous-marins autonomes Rus, Konsul, Bester, ainsi que sur l'appareil sans pilote Klavesin. En outre, un système mobile personnel Vouoksa a été intégré aux équipements des plongeurs.

Jusqu'à présent, les moyens de communication sous-marine étaient capables de transmettre des données à une vitesse de 3-10 kbit/sec, ce qui permettait seulement d'assurer un échange de petits messages audio. Dialog a introduit la transmission de données par plusieurs canaux: un signal est divisé en plusieurs paquets qu'on transmet ensuite simultanément via 10 canaux de communication. Cette technique permet de maintenir la connexion à un niveau d'au moins 68 kbit/sec même dans des conditions très défavorables.

