Les 20 meilleurs avions à tester par les amateurs d’aviation

Malgré le nombre croissant de vols commerciaux aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix en ce qui concerne les types d'aéronefs, explique CNN. Les vrais amateurs d'aviation prendront certainement plaisir à voler dans les meilleurs avions. Dans la sélection de CNN, il y a le Boeing 737 et l'Airbus A380 qui sont des modèles assez répandus mais aussi des appareils moins connus des non-spécialistes.

C'est le cas du DHC-6 Twin Otter construit par de Havilland Canada. Ce petit avion monoplan est conçu pour les pistes courtes. Il est notamment utilisé sur l'île de Saba dans les Antilles néerlandaises dont l'aéroport dispose de la plus petite piste de décollage et d'atterrissage au monde.

© Flickr/ ERIC SALARD BAE 146 / AVRO RJ 100

On retrouve également dans le classement un court-courrier BAe 146 (appelé depuis 1993 Avro RJ et surnommé « Jumbolino » à cause de ses quatre moteurs et sa cabine assez large). Ce modèle qui n'est plus produit depuis 2003 continue d'être exploité par des compagnies européennes telles que Brussels Airlines, Swiss et CityJet. Il est aussi capable d'atterrir sur des pistes courtes.

Quant aux avions soviétiques, CNN a sélectionné l'Iliouchine II-76, les Antonov An-72 et An 74, l'Antonov An-225 Mriya et l'Iliouchine Il-96.

Mise en service en 1971, l'Iliouchine II-76 n'effectue pratiquement plus de vols commerciaux. Aujourd'hui, l'appareil est plutôt utilisé pour le transport aérien militaire en Russie et dans certains autres pays dont la Corée du Nord. La version IL-76 MDK est destinée à l'entrainement des cosmonautes en permettant de créer la gravité zéro.

L'avion de transport Antonov An-72 et sa version ultérieure An-74 sont surnommés « Tchebourachka » à cause de leurs deux réacteurs situés en haut du fuselage ce qui les fait ressembler à un personnage de dessins animés russe du même nom. L'Antonov An-72 est utilisé pour les besoins du camp Barneo qui est installé tous les ans sur une banquise de mer pas loin du pôle Nord par la Société géographique russe. Cet avion est capable d'atterrir directement sur la glace.

Conçu pour porter la navette spatiale soviétique Bourane, l'Antonov An-225 Mriya (« rêve » en français) est actuellement utilisé pour le transport commercial. Il est capable de transporter des charges qu'aucun autre appareil ne peut transporter.

Le chant de cygne de l'industrie aéronautique soviétique, l'Iliouchine Il-96 a effectué son premier vol en 1988. En tout, 29 appareils ont été construits et ce modèle n'est plus produit aujourd'hui même si le retrait n'a pas été officiellement annoncé. À l'heure actuelle, on retrouve le plus d'Il-96 dans la flotte de la compagnie aérienne cubaine Cubana de Aviacion.

Créé en 2004 en Ukraine, l'Antonov An-148 est un autre avion assez intéressant. Une quarantaine d'appareils ont été produits, ils sont exploités par différents ministères en Russie et effectuent des vols de passagers en Russie, en Corée du Nord et à Cuba.

© Wikipedia/ SuperJet International Sukhoi Superjet 100

Le Sukhoi Superjet 100 est un avion russe destiné au transport civil qui a été créé en partenariat avec plusieurs compagnies étrangères. Aujourd'hui, cet avion est en service en Russie, au Mexique, en Indonésie ainsi que dans certains pays d'Europe.

Le classement de CNN comprend également les avions ATR 42, Bombardier CRJ, Bombardier CSeries, Embraer E-Jet, ainsi que les modèles les plus populaires de Boeing (747, 777, 787) et d'Airbus (А340, A350 XWB).

