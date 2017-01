Tour du monde des astuces anti-gueule de bois

Nous avons demandé à nos collègues de différents pays comment ils se rétablissaient après une soirée arrosée: voilà leurs conseils sur ce qu'il faut manger et boire si vous vous sentez mal mais n'avez pas envie d'avaler des comprimés.

En Norvège

Après une nuit de fête les Norvégiens recommandent de boire une ou deux tasses de lait ou de crème grasse. Sinon, ils mangent un lefse avec du rakfisk ( un pain de pommes de terre avec de la truite fermentée, des oignons et de la crème ) ou clopinent acheter un kebab, comme beaucoup d'autres Scandinaves.

© Photo. pixabay lait

Dans le Caucase

Suite à un bon repas bien arrosé ( il n'y en a pas vraiment d'autres dans la région ) les Géorgiens prennent un verre de sauce tkemali pure. Ayant rétabli leurs forces pour manger, ils avalent ensuite un khach gras — la soupe de viande locale. Cette dernière avait déjà été mentionnée dans le livre médical arménien « Les remèdes aux fièvres » de 1184. Il conseille de traiter avec cette soupe la fièvre provoquée par le rhume, les soucis et le chagrin. Une solution qui a fait ses preuves depuis des siècles.

En Italie

En Italie on préfère rétablir sa santé à l'aide d'un café fort et d'une banane: l'espresso contient beaucoup de caféine et les bananes sont riches en potassium. D'autres aiment tout simplement cette combinaison. Elle est en réalité si délicieuse que même un malheureux souffrant de la gueule de bois reprend le goût de la vie.

© Photo. pixabay café et bananes

Au Canada

On mange une poutine. Pour les Russes c'est le début des fêtes du Nouvel an mais pour les Canadiens elles touchent déjà à leur fin. Le fait est que la poutine n'est pas seulement une spécialité canadienne mais aussi le remède le plus populaire à la gueule de bois. Ils aiment bien manger ce plat constitué de frites et de fromage en grains sous la sauce brune le matin après une soirée, qui se marie bien avec le cocktail Bloody Cesar inventé en 1969 à Calgary par le restaurateur Walter Chell: vodka, Clamato ( jus de tomate et de palourdes ) et la sauce Worcestershire.

En Bolivie

En Bolivie le remède le plus populaire est surnommé levanta muertos ( car il « relève les morts » ). Si au matin vous êtes incapable de prononcer cette formule dans un restaurant local, dites tout simplement « fricassée ». On vous présentera immédiatement une assiette de fricot délicieux de porc avec du chili, du carvis et du gruau de maïs. Ce qui vous fera sans doute du bien.

Au Pérou

Les Péruviens croient en la force du ceviche qui combine des fruits de mer, des oignons rouges, des poivres rocoto, des pommes de terre et du tapioca marinés dans le jus de lime. La lutte contre la gueule de bois exige tout jusqu'à la dernière goutte: la marinade de ceviche est présentée au Pérou comme le cocktail Leche de tigre ( le « lait de tigre » ).

En Turquie

Les Turcs ont une soupe spéciale contre la gueule de bois: İşkembe Çorbası, composée de tripes de bœuf, d'œufs, d'oignon et d'ail. Ils prisent également le kokoreç: des abats de mouton grillés avec des légumes, une galette croustillante ou des frites.

© Photo. pixabay soupe turque

Dans les Balkans

La soupe de tripes est aussi prisée en Roumanie où on l'appelle ciorbă de burtă, en Grèce ( patsas ) ou encore en Bulgarie ( shkembe chorba ). En Serbie ce plat se transforme en ragoût épais Škembići, et si vous avez la gueule de bois en Croatie cherchez « tripice » ou « fileki » au menu.

Des plats similaires existent également hors des Balkans: la soupe épaisse d'estomac de bœuf est très populaire chez les Polonais ( flaki ), les Tchèques ( drštková polévka ) ou même les Mexicains ( la soupe menudo avec du piment rouge ). En Hongrie vous pouvez toujours compter sur la goulache traditionnelle, alors qu'en Bouriatie on utilise à ces fins un bouillon de viande d'animaux sauvages: boukhler.

En Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas

Les Allemands, les Autrichiens et les Néerlandais combattent le mal par le mal et se préparent d'avance pour le matin difficile en mettant au frigo une « Konterbier » ( une « contre-bière » ) ou « Reparaturseiterl » — Reparatur signifie « réparation » et « seiterl » désigne tout simplement 300 ml de bière. On appelle ainsi une canette de bière de 0,3 litre destinée à rallumer la chaudière. Le volume est fixé car il est très important de mesurer ses efforts pour ne pas devenir « Aufgewärmten », c'est-à-dire ivre de nouveau. L'appétit des Allemands et des Autrichiens est normalement satisfait dans ces conditions par des rollmops — des petits rouleaux de hareng avec des oignons et des cornichons vinaigrés. Les Néerlandais aiment aussi manger du hareng dans toute situation difficile. Il est à noter que les pays germaniques ont un terme spécial pour le petit déjeuner après la saoulerie: « Katerfrühstück ». Il s'agit d'un concept assez large: ce repas peut comprendre des fruits, une salade de poisson et de pommes, du porc rôti, une omelette avec des saucisses ou un bouillon de bœuf avec des œufs et du lard. Autrement dit, un Allemand avec la gueule de bois se rendra plutôt à la cuisine qu'à une pharmacie.

En France

Vieux remède français, « Les tripes à la mode de Caen » sont préparées dans un pot d'argile. Un Français souffrant de la gueule de bois n'est pas non plus contre une soupe épicée à l'ail ou à l'oignon avec une baguette ou de la brandade de morue. Dans le pays qui publie depuis plus de 100 ans le guide Michelin, cette dernière est même un plat national — ce qui est disputé par les Espagnols qui appellent cette purée de morue à l'ail brandada de Bacalao et se désignent comme ses inventeurs. Indépendamment du nom, la brandade disparaît toujours immédiatement de l'assiette avec du gratin de pommes de terre ou du pain coupé en triangle.

En Espagne

En Espagne on soigne un mauvais lendemain de cuite avec des tomates: les uns préfèrent le gaspacho, les autres les bocadillos avec du jamón. Quant aux boissons, les Espagnols soulignent les effets salutaires de la bière locale — justement pour cette raison — et d'un café fort avec une pincée de sel.

© Photo. pixabay jamon

Au Royaume-Uni

Si le Full English Breakfast ravivait même les ouvriers anglais ordinaires à l'époque victorienne, il convient donc parfaitement aux cols blancs modernes des grands bureaux verrés. Ce petit-déjeuner varie selon la géographie et les préférences personnelles des chefs, mais il est difficile de l'imaginer sans des œufs frits, du bacon, des saucisses, des champignons et des haricots. Si un Britannique n'a pas assez de temps pour un « pit-stop » prolongé, il prendra un sandwich au bacon ou un café.

© Photo. pixabay Le petit déjeuner anglais

En Écosse

Comme des Écossais méprisent Coca-Cola et considèrent Irn-Bru comme un nectar divin, la ueule de bois ne les empêche pas de le boire. Qui plus est, leur petit-déjeuner diffère de l'anglais par la présence de haggis, plat national de tripes de mouton. Les œufs à l'écossaise ( Scotch Egg ) peuvent également améliorer un matin difficile. Ce plat n'est pas très compliqué — les œufs bouillis sont couverts de farce et rôtis avec de la panure — mais efficace.

En Irlande

Chaque Irlandais sait qu'après une nuit arrosée il est utile de prendre deux œufs crus au petit-déjeuner, puis encore deux au déjeuner. Mais tout le monde n'est pas en mesure de les avaler. Ceux qui ne s'en sentent pas les forces se préparent des œufs frits avec du bacon et du ginger ale. Si même la pensée de l'alcool provoque des maux dans tout le corps, notamment dans le cerveau, l'ale peut être remplacé par un thé au gingembre. Une tasse de thé s'accorde bien avec des crackers ou un toast à marmelade — cela permet augmenter le taux de sucre dans le sang. Qui plus est, ces dernières années, de plus en plus d'Irlandais préfèrent des cornichons marinés et la marinade même — ils ont repris cette tradition des Polonais.

Aux États-Unis

Les Américains sont au courant de l'efficacité des œufs crus mais préfèrent les mélanger avec du jus de tomate. Ils ajoutent même souvent de la sauce tabasco au jus de tomate ou prennent un Bloody Mary avec du céleri et des olives. Les burgers traditionnels sont bien sûr toujours en demande.

En Corée du Sud

La gueule de bois est en Corée une forte source d'inspiration: on lui consacre des chansons en plus des chefs-d'œuvre gastronomiques.

Tous ces plats thématiques coréens s'appellent 해장국, haejangguk, ou « soupe pour remédier à la gueule de bois ». Chaque région a ses propres recettes. A Séoul on préfère un pâté de soja avec du sang de bœuf, du radis blanc, du chou chinois et de l'oignon vert. A Jeonju le remède principal contient des pousses de soja bouillies dans l'eau salée puis plongées dans un bouillon de jambe de bœuf avec du riz, du kimchi, de l'oignon et de l'ail. Dans l'assiette, on met sans la soupe un œuf cru, du sésame, du pâté, de l'ail et des crevettes salées. Il existe également des variantes froides de haejangguk: à Uljin on le mange par exemple avec des pailles de calmar et des cubes de glace.

© Photo. pixabay Haejangguk

En Thaïlande

Le remède thaïlandais principal est la soupe piquante tom yam. Elle contient en proportions idéales des crevettes, une sauce de poisson, une pâte épicée, des champignons, des tomates cerises, du gingembre, de la lime, de la coriandre et du cymbopogon ( lemongrass ). Certains y ajoutent parfois du lait de coco selon le goût. Si le tom yam est trop piquant pour vous, faites attention aux « nouilles de l'ivrogne » ou au « riz ivre » qui contiennent de la viande, des fruits de mer ou du tofu, des pousses de fève, des sauces de soja et de poisson, de l'ail et beaucoup d'épices. Ces plats ne contiennent pas d'alcool mais représentent le contenu du frigo d'un Thaïlandais souffrant de la gueule de bois. Qui plus est, ils permettent de contrôler plus facilement l'âpreté et sont délicieux même sans chili.

© Photo. pixabay Tom Yam

Au Japon

Certaines matinées sont si mauvaises que la seule solution réside dans les prunes ( ou abricots ) fermentées: umeboshi. Ils ravivent à coup sûr les Japonais ayant bu trop de saké.

En Chine

Un Chinois souffrant de la gueule de bois fait du thé vert. Cette boisson est considérée dans le pays comme une panacée. Mais comme la sagesse de Confucius est dans l'air chinois, les gens prennent aussi des mesures préventives sous forme d'un verre d'eau sucrée ( une cuiller de sucre est suffisante ). Cette méthode simple leur permet de s'enivrer plus lentement et de se passer de serments matinaux de type « Plus jamais! »