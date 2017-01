Aux USA, les services secrets prédisent le déclin de l'influence américaine

« Les cinq prochaines années verront émerger des tensions dans et entre les pays. Pour le meilleur ou pour le pire, le paysage mondial qui émerge pousse à sa fin l'ère de domination américaine née après la Guerre froide », constate le rapport.

D'après les analystes américains, Washington manque de « volonté et de moyens pour préserver son vaste leadership mondial ». Ce qui, selon le rapport, offre la possibilité aux autres pays et acteurs non gouvernementaux des relations internationales de promouvoir leurs intérêts. Les analystes concluent que c'est Moscou et Pékin, en « défiant l'influence américaine », qui sont « responsables » du déclin de la domination des États-Unis.

Le document présente également une estimation des plus grandes menaces pour la sécurité nationale des USA dans les années à venir. En tête de liste figurent les problèmes de l'économie mondiale car « la plupart des plus grandes économies du monde afficheront probablement, du moins à court terme, des indices inférieurs à la norme sur le plan historique ». Dans le même temps, selon le rapport, on assistera à une montée en puissance du populisme aussi bien au sein des forces de gauche que de droite, ce qui « menace le libéralisme ». Parmi d'autres risques, le rapport évoque le terrorisme qui monte en puissance et la confrontation régionale, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alimentant le conflit entre les sunnites et les chiites au Moyen-Orient.

Ces rapports du renseignement national américain sont régulièrement préparés sur la base de rencontres avec des représentants du monde des affaires, de la communauté scientifique et des élites dirigeantes de 35 pays.

