Un ami Facebook est-il un vrai ami? Pas pour la justice française

Dans ce cas qui pourrait bien faire jurisprudence, la cour identifie davantage l'ami Facebook à un partenaire pour communiquer sur le web mondial.

C'est lors de son procès devant la cour d'appel qu'un avocat du barreau de Paris, poursuivi pour une faute non dévoilée, a déclaré que la composition de la cour ne lui convenait pas et a demandé la réclusion de six de ses membres. Motif: leur « lien d'amitié » sur Facebook qui aurait pu se refléter sur l'impartialité de leur jugement.

La Cour de cassation a finalement décidé que le réseau social était « simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession. Le seul fait que les personnes objets de la requête soient des " amis " du bâtonnier, autorité de poursuite, ne constitue pas une circonstance justifiant d'entreprendre des vérifications », précise l'arrêt. Par conséquent, aucune « amitié » sur les réseaux sociaux ne peut influencer les décisions d'un tribunal.

