Nouveau camouflage pour les lance-roquettes multiples russes

Ces couvertures mobiles uniques protégeront les véhicules non seulement contre la pluie, la neige et la mauvaise météo, mais également contre les satellites et les avions de reconnaissance ennemis. Dotées de leur propre système de ventilation, anti-incendie, d'électricité et de chauffage, ces tentes seront installées aussi bien sur les véhicules situés dans les lieux de stationnement qu'en terrain non aménagé.

Les huit premières tentes mobiles seront transférées cette année à la 338e brigade LRM du District militaire Est déployée à Oussouriïsk. Selon la revue spécialisée Military Balance, l'unité dispose de 18 LRM Ouragan réunis en trois divisions. En tout, l'armée russe compte 200 LRM Smertch de 220 mm et un peu plus de cent Ouragan de 300 mm.

La fabrication de tentes mobiles pour la brigade d'Oussouriïsk coûtera plus de 400 millions de roubles ( environ 6,3 millions d'euros ). D'après le ministère, d'ici la fin de l'année plusieurs autres brigades LRM recevront des tentes pour les Smertch et Ouragan lourds de longue portée.

Les tentes « furtives » sont composées d'une structure en arcs métalliques recouverte d'un tissu spécial de camouflage. C'est ce tissu qui décroît considérablement l'efficacité des systèmes électroniques optiques ainsi que des capteurs thermiques installés sur les drones, les satellites et les avions de reconnaissance. Il résiste aux averses, aux rafales de vent, à la neige et au froid jusqu'à —50°C — et même aux séismes jusqu'à 6 sur l'échelle de Richter.

La tente mobile est une construction plutôt imposante de 100 mètres de long, 5 mètres de haut et entre 21 et 24 mètres de large. Au total, la tente couvre une superficie de plus de 2 000 m². Malgré ses dimensions, ce camouflage peut être déployé dans un champ ou dans une forêt en seulement quelques heures.

Chaque tente dispose de systèmes de chauffage et de ventilation, ce qui assure une température supérieure à +10°C à l'intérieur. Des capteurs anti-incendie préviennent tout incendie des véhicules stationnés à l'intérieur et un système autonome intégré permettra d'éteindre un incendie mineur.

Quand la tente est installée sur un site de stationnement, l'électricité arrive via les lignes à haute tension. Mais quand la couverture est déployée sur le terrain le courant est fourni par un groupe électrogène indépendant.

