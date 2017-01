Donald Trump, une menace économique mondiale?

L'actuel président du conseil du Centre pour la recherche stratégique partageait son analyse devant les journalistes à l'occasion du forum Gaïdar.

Selon lui, Trump nourrit des intentions protectionnistes qui pourraient affecter la politique économique d'autres pays. Ainsi, si les USA instauraient des taxes douanières sur les marchandises importées de Chine, par exemple, Pékin pourrait adopter des mesures de rétorsion ce qui réduirait la croissance de la deuxième plus grande économie mondiale, puis de toute l'économie globale, estime Alexeï Koudrine.

Stimuler la croissance économique en augmentant les dépenses publiques ne ferait qu'accroître davantage le déficit déjà élevé du budget fédéral, et constituerait une « mesure dangereuse pour la solvabilité des USA », affirme-t-il. « Les États-Unis ont déjà atteint le plafond limite et une poursuite de la hausse de la dette pourrait réduire la confiance portée au dollar dans le monde », a-t-il souligné.

Le président du conseil du Centre pour la recherche stratégique suppose également qu'après une réaction en chaîne, la Réserve fédérale pourrait revoir à la hausse le taux directeur en tant que « mesure de rétorsion pour équilibrer l'économie ». « C'est pourquoi les mesures de Trump sont considérées comme insuffisamment bénéfiques, y compris pour l'économie mondiale et au final pour les USA », conclut-il.

Ces derniers mois, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises son intention d'instaurer des taxes d'importations sur les marchandises chinoises et une éventuelle stimulation des dépenses publiques mais il n'a fourni aucun commentaire sur la plupart des mesures économiques qu'il envisageait pendant sa conférence de presse en début d'année. Le futur président a réaffirmé qu'il compte augmenter au maximum la croissance des emplois et réduire le coût des programmes dans l'aviation militaire. Parmi les projets les plus controversés, il s'est prononcé à nouveau pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine et contre le système de santé actuel aux États-Unis.

