N'utilisez jamais ces mots de passe

Les mots de passe les plus répandus en 2016 étaient "123456", "QWERTY" et "111111".

Les experts ont analysé 10 millions de mots de passe et ont dressé la liste des plus populaires. La plupart ne sont pas du tout sûrs: ils représentent une combinaison simple de chiffres et de lettres. Dans le top-5 on retrouve "123456", "123456789", "qwerty", "12345678" et "111111".

"Bien que la plupart des utilisateurs soient au courant des risques ils ne font pas suffisamment d'efforts pour protéger leur compte personnel. Au final une grande responsabilité incombe aux propriétaires des sites qui négligent les principales règles de sécurité et n'adoptent pas une politique stricte de complexité du mot de passe", expliquent les experts.

Un logiciel de piratage des mots de passe est capable de deviner un code de six caractères en quelques secondes, surtout s'il utilise des combinaisons logiques.

