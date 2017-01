Déjeuner d'investiture de Donald Trump: demandez le menu!

Par tradition, le comité conjoint du congrès américain organise un déjeuner solennel pour le président et le vice-président au Capitole après l'investiture. Le premier déjeuner de ce genre a été organisé en 1953 pour le 34e président américain Dwight David Eisenhower. A l'époque, le menu se composait de poulet à la crème, de jambon cuit et de boulettes de purée de pomme de terre.

Le déjeuner s'accompagne de toasts, de discours et de cadeaux. Le menu comprend des plats traditionnels de l'État natal du nouveau président. Cependant, le menu pour Trump et Pence se compose essentiellement de plats classiques pour la Californie, même si le futur dirigeant est né à New York et le vice-président dans l'Indiana.

L'investiture du nouveau président se tiendra le 20 janvier à Washington devant le Capitole, siège du congrès américain.

