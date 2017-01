Des pyromanes de Lougansk, les démystificateurs fous

La chaîne Kreosan de ce duo compte aujourd'hui plus de 770 000 abonnés, et certaines vidéos ont été visionnées plusieurs millions de fois.

Il existe sur YouTube une niche particulière de vidéos avec des expériences originales généralement liées à la destruction de différents objets avec des méthodes diverses et variées.

Les habitants de Lougansk Alexandre Krioukov et Pavel Riaboukhine ont misé non seulement sur les effets visuels, mais également sur la cognition de leurs sujets. "En réalisant les vidéos nous essayons d'expliquer comment fonctionne tel ou tel appareil", expliquent-ils.

Pas étonnant que leur projet Kreosan soit comparé à la célèbre émission américaine MythBusters. Les blogueurs soulignent que les réalisateurs de telles émissions sont limités par un certain format. "Alors que nous sommes libres. Nous tournons des vidéos sur ce qui nous plaît vraiment. Le seul avantage de tels projets à la télévision, c'est le financement", indiquent les blogueurs.

Dans ses premières vidéos le duo utilisait tout ce qui tombait sous la main: des micro-ondes, des câbles, des cannettes d'aluminium, de vielles télévisions, des radios et même des balais. Les blogueurs commençaient chacune de leur vidéo en disant "Qu'arriverait-il si…?" Leurs abonnés ont ainsi appris comment l'énergie micro-onde impacte les appareils ménagers, comment recharger un téléphone portable à partir des rails ferroviaires, fabriquer une fusée avec un pétard et une casserole, assembler un générateur à haute tension en 15 minutes…

Les activités militaires dans le Donbass ont également joué un rôle dans le projet. Lougansk a souffert de permanentes coupures d'électricité et d'internet. Cela a poussé les blogueurs à construire un vélo-générateur original à partir d'un vélo, d'un moteur 12V et d'une source de courant. "Il fallait pédaler pendant environ une heure pour pouvoir utiliser un ordinateur, une bouilloire et d'autres appareils toute la journée", expliquent les inventeurs.

En gagnant en popularité Kreosan s'est dotée de tous les équipements nécessaires avec des caméras d'action pour publier régulièrement des vidéos de qualité.

Après plusieurs vidéos à succès Kreosan a été contactée par différentes compagnies proposant de diffuser de la publicité dans les nouvelles émissions du projet. Certaines ont même envoyé leurs produits pour que les blogueurs les recommandent à leurs abonnés.

En se concentrant entièrement sur de nouvelles expériences avec des appareils les blogueurs ont invité dans leur projet le cascadeur Nikita, présentateur d'une chaîne YouTube similaire qui connaît moins de succès, Temnaya FAZA

Depuis récemment les blogueurs ont cessé de produire un contenu de vulgarisation scientifique en optant de plus en plus pour les effets visuels. Désormais la plupart des vidéos sont consacrées aux explosions et aux expériences dangereuses avec la participation du cascadeur.

De toute évidence Kreosan a décidé de renoncer à l'analyse détaillée des appareils pour tenter d'attirer un nouveau public grâce aux explosions à couper le souffle et aux tours de magie hauts en couleur. Le contenu moins sérieux suscite la désapprobation des anciens supporters de la chaine, mais la majeure partie des spectateurs apprécie les nouvelles vidéos. Depuis l'été 2016 le nombre d'abonnés de la chaîne a pratiquement doublé.

