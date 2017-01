Révolution technologique en vue dans le secteur de l'armement russe

«

D'après le vice-ministre russe de la Défense Iouri Borissov il faut s'attendre à une percée significative dans le domaine des armes laser et électromagnétiques. Ces nouveaux modèles seront le fruit d'une coopération entre les spécialistes militaires et les scientifiques de l'Académie des sciences de Russie.

« Nos officiers suivent des cours spéciaux et nos idées ont déjà fait étincelle auprès des instituts académiques, qui commencent à songer à de nouvelles approches pour la simulation des opérations sérieuses » , a déclaré Iouri Borissov. Et de poursuivre: « Il s'agira aussi de perfectionner les moyens de contrôle des forces et de réduire le temps de prise des décisions stratégiques importantes. Il est question de principes foncièrement différents de contrôle des opérations militaires car aujourd'hui, le vainqueur est celui qui saura détecter plus vite l'ennemi, à désigner les objectifs et à les éliminer — tout cela en temps réel. »

Tous ces projets ont été récemment évoqués par le président russe Vladimir Poutine pendant une réunion avec la direction du ministère de la Défense et des entreprises de l'industrie de l'armement.

« Nous continuerons de faire tout le nécessaire pour assurer l'équilibre stratégique des forces. Nous considérons comme très dangereuses les tentatives de le modifier ou de le briser. Rappelons-nous que c'est cet équilibre stratégique des forces établi à la fin des années 1940-1950 qui a permis au monde d'éviter des conflits armés majeurs. Notre mission consiste à neutraliser efficacement toute menace militaire à la sécurité de la Russie, notamment celle que constituent la création d'une défense antimissile stratégique, la réalisation du concept de frappe global et les guerres médiatiques », a déclaré Vladimir Poutine.

