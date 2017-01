Avec Trump, la dette américaine pourrait dépasser les 30 000 milliards de dollars

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Quelle sera la politique économique de Donald Trump ?

Donald Trump entrera donc dans l'histoire comme le président ayant dépassé ce seuil.

Le 45e président des États-Unis ne s'arrêtera certainement pas à ce chiffre. "S'il mettait en œuvre les plans qu'il a prévus, le déficit public augmenterait de 1 000 milliards par an", a calculé le commentateur politique Stan Collender. Autrement dit, le déficit pourrait augmenter de 4 000 milliards de dollars pendant le premier mandat de Trump (en l'absence d'impeachment) et de 8 000 milliards s'il était réélu pour un second mandat. Ainsi, dans huit ans, Donald Trump pourrait transmettre les clefs de la Maison-Blanche au prochain président avec une dette de 28 000 milliards de dollars.

Si l'on considère que George W. Bush a accumulé une dette de 4 900 milliards de dollars en deux mandats, et qu'Obama l'a encore augmentée de 9 300 milliards de dollars en huit ans de travail, à ce rythme Trump pourrait faire grimper la dette de 18 000 milliards de dollars en deux mandats.

Cependant au printemps 2016, dans une interview accordée à la chaîne CNBC, Donald Trump expliquait qu'il ne comptait pas faire monter la dette au même rythme que ses prédécesseurs. "Nous continuerons d'emprunter mais uniquement si l'économie américaine ralentit brusquement ou en cas de montée en flèche des taux d'intérêt. Nous pourrons nous entendre avec nos créanciers." La chaîne russe Vesti pense que Trump réussira à persuader les créanciers d'accepter moins de 100 cents pour un dollar. Mais jusqu'ici, les obligations du Trésor étaient toujours considérées comme des actifs sans risque sur lesquels repose le système financier mondial, et les investisseurs s'attendaient toujours à obtenir 100 cents pour un dollar.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.