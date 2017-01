Il y aurait un lien entre le diabète et Alzheimer

C'est pour analyser les effets de ce niveau de cholestérol sur les fonctions neurologiques que les chercheurs du Centre de diabète Joslin ont réalisé des expériences sur des souris génétiquement modifiées. Les spécialistes annihilaient chez les animaux la sécrétion de cholestérol dans le cerveau, ce qui provoquait le développement de sérieux symptômes de troubles neurologiques.

Cette découverte pourrait expliquer pourquoi le risque de développement de la maladie d'Alzheimer augmente en cas de diabète, indiquent les scientifiques.

On estime que le cholestérol présent dans le cerveau est secrété essentiellement par les astrocytes — cellules qui entretiennent les neurones.

Dans le cadre de leur nouvelle étude, les chercheurs ont élevé des souris en "déconnectant" le gène SREBP2, principal régulateur de la synthèse du cholestérol.

Les observations ont révélé que chez ces animaux, le cerveau était très petit par rapport aux rongeurs ordinaires. De plus, ils présentaient de nombreuses déviations comportementales. Les sujets avaient des problèmes d'apprentissage et de mémoire et n'arrivaient même pas à remplir des tâches quotidiennes banales.

Une partie de ces effets rappelait les symptômes d'Alzheimer chez les souris mais à un niveau bien plus grave. En outre, le métabolisme global de l'organisme devenait différent chez ces souris, qui brûlaient davantage de glucides et prenaient moins de poids.

Les scientifiques ont conclu que le cholestérol pouvait jouer un rôle dans le lien entre le diabète et la maladie d'Alzheimer.

