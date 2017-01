Cancer de la peau ou grain de beauté? Cette application sait faire la différence

Cette technologie, qui a réussi à formuler un meilleur diagnostic que les vrais médecins lors des tests, pourrait sauver des milliers de vie lors des premières étapes du développement du cancer.

Le cancer de la peau est aujourd'hui le type de tumeur le plus répandu aux États-Unis avec 5,5 millions de victimes en 2016. Chaque année, ce chiffre bondit de 4%. Les formes agressives de mélanome se répandent dans l'organisme sans laisser pratiquement aucune chance à l'immunité et aux médicaments: seulement 14% des patients survivent à ce cancer aux derniers stades de son développement.

Andre Esteva de l'université de Stanford (USA) et ses collègues ont justement inventé un moyen de résoudre ce problème grâce aux smartphones et aux ordinateurs en mettant au point une intelligence artificielle qui analyse les photos de grains de beauté "suspects" et aide le patient à déterminer s'il s'agit d'une tache de mélanome ou d'une formation bénigne.

Les chercheurs reconnaissent avoir simplement utilisé le système de reconnaissance d'image Inception v3 conçu par les informaticiens de Google, supprimé sa couche supérieure et réorienté son fonctionnement vers la reconnaissance de grains de beauté au lieu de visages ou d'objets.

Ce système a fait l'objet d'une très longue étude avec la participation de l'homme — les auteurs ont présenté plus de 125 000 photos de grains de beauté et de mélanome avec près de 2 000 différentes maladies de la peau et formes de cancer.

Une fois que le logiciel a appris à reconnaître et à attribuer correctement les catégories, les scientifiques lui ont fait passer un examen médical en lui présentant de photos inédites de patients et en comparant les diagnostics obtenu avec les conclusions des 21 meilleurs dermatologues des USA.

Il s'avère que le programme s'est mieux montré dans cette "compétition médicale" que les médecins en détectant correctement la présence d'un cancer dans 72% des cas, alors que les médecins faisaient correctement la distinction entre un grain de beauté et un cancer seulement dans 66% des cas.

