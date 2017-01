Le T-15 Armata, super-arme de l'armée russe

Construit sur le châssis Armata, ce véhicule de combat d'infanterie dispose d'un niveau de protection similaire au T-14 et peut ainsi intervenir sur le champ de bataille avec les chars principaux pour combattre les blindés ennemis avec ses missiles antichars.

La principale particularité du nouveau véhicule blindé est son système de défense active Afganit renforcé par la défense dynamique intégrée Malakhit et les complexes de blindage passif. Ainsi, le T-15 reconfigure complètement la doctrine russe actuelle concernant l'usage des véhicules blindés dans les activités militaires. S'ils sevraient essentiellement d'appui et de couverture d'infanterie jusqu'à présent, l'une des missions du VCI lourd est désormais de participer aux batailles contre d'autres unités de blindés avec le T-14.

Les véhicules de la série Armata, notamment son système de défense active, pourraient sérieusement inquiéter les armées occidentales. Bien que de nombreux experts occidentaux expriment des doutes quant aux capacités du système Afganit, le complexe pourrait devenir un outil de contre-mesures difficile à surmonter.

Les spécialistes occidentaux s'attendent à ce qu'avec le début de la mise en service de l'Armata, l'arme d'action directe soit de plus en plus sollicitée.

"Les systèmes de défense active réduisent l'efficacité des missiles antichars guidés et d'autres munitions réactives. Cela changera la dynamique sur le champ de bataille et augmentera l'importance des canons, des pièces antichars et des chars", conclut Dave Majumdar.

