Le site officiel du gouvernement et du maire de la capitale a en effet annoncé qu'un médaillon anglais du XVIe siècle avait été découvert dans la section sud de la zone de loisirs.

Les experts ont immédiatement établi que le médaillon était un alliage d'étain et de plomb. L'artefact de 5 cm de diamètre est orné par l'emblème de la dynastie royale d'Angleterre — la rose des Tudor — qui a dirigé l'empire pendant plus d'un siècle. Des traditions particulières se sont établies dans ce pays durant cette période: par exemple, il était convenu à l'époque d'orner les coiffes, les jetons de jeu et les pièces de monnaie du symbole de réconciliation des dynasties des Lancaster et des York — les roses rouge et blanche croisées. C'est précisément le symbole retrouvé sur le médaillon découvert à Zariadie.

Les chercheurs ont également pu lire sur l'artefact la phrase "Dieu et mon droit" qui, bien que gravée en français, est devenue un symbole de la monarchie britannique.



D'après les archéologues, le médaillon a probablement été perdu à Zariadie depuis l'époque de la Vieille cour anglaise qui se trouvait sur Varvarka au XVIe siècle.

