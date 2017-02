Les médailles des JO 2020 seront fabriquées à partir de déchets électroniques

Il est prévu de confectionner 5 000 médailles pour ce grand événement sportif, ce qui nécessitera environ 2 tonnes d'or, d'argent et de bronze. A cet égard, les autorités japonaises comptent lancer une campagne appelant les citoyens à remettre leurs anciens téléphones portables et autres appareils électroniques dont ils n'ont plus l'usage pour être recyclés.

Dès avril, il est prévu d'installer des conteneurs spéciaux pour les appareils inutilisés dans les rues de certaines villes japonaises à proximité des magasins de produits électroniques. Selon les journalistes, les autorités créeront près de 2 400 points de collecte.

De cette manière, pratiquement chaque habitant de l'État insulaire pourra apporter sa contribution à la fabrication des médailles olympiques.

De plus, grâce à cette idée originale le Japon a l'intention d'économiser le budget pour la préparation des JO 2020. Le recyclage d'anciens portables contribuera également à la protection de l'environnement. « Les ressources de notre planète sont limitées, c'est pourquoi le recyclage d' appareils électroniques poussera à songer à la nature », a souligné Koji Murofushi, directeur des sports du Comité d'organisation des JO 2020.

