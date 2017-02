Pour Poutine, la Russie «est promise à un bel avenir»

Après la cérémonie officielle de remise des récompenses, le président russe s'est entretenu avec les lauréats dans un cadre informel. Une coupe de champagne à la main, les jeunes scientifiques ont expliqué en détail leur travail et l'application pratique de leurs inventions. Les jeunes scientifiques ont assuré au président qu'ils souhaitaient poursuivre leur activité de recherche en Russie.

« J'écoutais ces lauréats et j'admirais ce qu'ils disaient. M'est alors apparue une idée très simple, mais très bonne: les bases fondamentales sur lesquelles repose notre pays ont des racines si profondes et solides que la Russie est promise de manière inévitable à un merveilleux et très bel avenir », a noté Poutine

Quatre prix présidentiels pour les jeunes scientifiques ont été créés en 2008, chacun d'une valeur de 2,5 millions de roubles ( environ 40 000 euros ). Ces prix sont attribués aux recherches scientifiques dont les résultats apportent une contribution considérable au développement des sciences naturelles, techniques et humaines, aux nouveaux modèles de matériel et de technologies avancées assurant un développement novateur de l'économie et du secteur social, ainsi qu'aux élaborations permettant de renforcer les capacités défensives du pays.





Dmitri Blaou, Elena Louchtchevskaïa et Stanislav Poslavski de l'Institut Kourtchatov ont reçu le prix pour leurs études du plasma quark-gluon et la création des bases d'un nouveau système hautement performant de calcul formel.

Les chercheurs de l'Institut de biologie moléculaire Engelhardt affilié à l'Académie des sciences de Russie Alexeï Dmitriev et Anna Koudriavtseva ont reçu le prix pour le décryptage de nouveaux mécanismes à l'origine de l'apparition et du développement du métabolisme spécifique des tumeurs épithéliales malignes.

