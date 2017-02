Une fissure dans la banquise sépare l'est et l'ouest de l'Antarctique

L'extrémité de la fissure se trouve à seulement 32 km de l'autre extrémité de la plateforme glaciaire. Par conséquent, on peut s'attendre prochainement au détachement d'un immense iceberg, probablement le plus grand jamais enregistré — les chercheurs estiment qu'il mesurerait environ 6 000 km².

© REUTERS/ Pauline Askin Une énorme fissure capable de générer un iceberg géant en Antarctique

« Cet iceberg va très probablement "sortir en liberté" dans les mois à venir », prédit Adrian Luckman de l'université galloise Swansea, chef du projet Midas qui surveille le glacier depuis plusieurs années.

Aucune conséquence n'est prédite mais les chercheurs sont préoccupés par les changements de paysage dans l'ensemble en Antarctique.

Selon le glaciologue et professeur à l'université de Californie Eric Rignot, chef du Jet Propulsion Laboratory à la NASA, la stabilité de toute la plateforme glaciaire est actuellement menacée.

La destruction de la surface de la barrière de Larsen C n'aura pas d'impact majeur sur le niveau global de la mer, mais rendra plus vulnérables d'autres régions glaciaires en Antarctique, estiment les spécialistes.

Avant la destruction de Larsen C, en 1995 et en 2002, les barrières Larsen A et Larsen B se sont également désintégrées. Elles étaient de plus petite taille et n'ont pas influencé significativement le niveau de la mer. Mais le fait est que l'effondrement de plateformes glaciaire pourrait affecter d'autres glaciers qui descendraient du plateau antarctique à leur tour. Ils fondront plus rapidement, faisant augmenter le niveau de l'océan mondial.

