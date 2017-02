Le principal problème géophysique résolu?

La théorie de la cinématique inverse en 3D désigne la définition des caractéristiques de vitesse du milieu à des périodes connues de propagation de l'onde le long des lignes géodésiques avec des coordonnées connues de la source et du récepteur.

L'approche des scientifiques suppose d'imaginer un milieu dans lequel la perturbation se propagerait sous la forme d'une sorte de couches. En déterminant par étapes la vitesse pour chacune d'elles, les chercheurs déclarent avoir prouvé l'existence et l'unicité de la solution et obtenu son aspect clair dans l'espace en 3 dimensions ou plus.

Les auteurs comptent envoyer prochainement leur étude dans la bibliothèque d'éditions électroniques préalables arXiv.org et, en fonction de la réaction des experts, la proposer pour une publication dans un magazine recensé.

La résolution du problème de la cinématique inverse en 3D est importante pour la géophysique, notamment la séismologie. Cela permettra de déterminer avec une bien plus grande précision la structure interne de la Terre (la lithosphère, le manteau et le noyau). Le séismologue Maarten de Hoop de l'université Rice de Houston (USA) suppose que le travail de Vasy et de ses collègues ne changera pas conceptuellement les notions et les approches existantes, mais qu'il conduira tout de même à une compréhension plus profonde de la nature des panaches sous l'Islande et sous les îles d'Hawaï et permettra de découvrir de nouvelles formations géophysiques similaires.

La cinématique inverse en 3D intéresse les spécialistes depuis plus d'un siècle.

