Des chercheurs russes inventent un explosif surpuissant

Tous les bons explosifs, y compris le plastic et la tolite, contiennent de l'azote. En explosant, les atomes d'azote forment une molécule très stable de N2 en émettant une grande quantité d'énergie. Plus il y a d'atomes d'azote dans un composé chimique, plus il y a de liaisons inhabituelles entre eux ou d'autres atomes, et plus l'énergie produite lors de l'explosion sera élevée.

C'est pourquoi l'explosif le plus puissant serait un composé contenant uniquement des atomes d'azote qui formeraient en explosant un nuage de gaz d'azote pur et une quantité minimale d'autres composés.

En règle générale, les nitrures de différents métaux possèdent une grande solidité. Les chercheurs russes ont donc évalué leurs propriétés sur un ordinateur pour en extraire les plus prometteuses en les comparant aux composés identiques de carbone.

Il s'avère que certains types de nitrures, dans lesquels plusieurs atomes d'azote sont liés d'une certaine manière aux atomes de chrome, de zirconium ou de hafnium, affichent des caractéristiques énergétiques inhabituelles similaires aux propriétés d'un polymère d'azote.

De plus, les calculs indiquent que ces substances peuvent rester dans un état semi-stable avec des températures et une pression normales.

