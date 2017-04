En Chine, une récompense alléchante pour dénoncer les espions étrangers

Les médias chinois indiquent que la nécessité de nouvelles mesures de protection contre les espions étrangers résulte des réformes menées dans le pays, ainsi que de la politique annoncée d'ouverture au monde.

Le bureau de sécurité nationale appelle ainsi les citoyens à s'unir avec le contre-espionnage et promet des récompenses de 1 500 à 73 000 dollars en échange d'informations sur d'éventuels espions.

En 2014, le gouvernement chinois avait déjà élargi ses pouvoirs dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale et sur la lutte contre le terrorisme, y compris avec de nouvelles mesures intransigeantes adoptées dans le domaine du contrôle des ONG étrangères et de la sécurité cybernétique. Les pays occidentaux avaient critiqué ces nouvelles démarches, estimant qu'elles permettraient à Pékin d'interpréter trop largement la notion "d'intérêts nationaux" et de renforcer la pression contre les dissidents.

© AP Photo/ Andy Wong La CIA dans le viseur de Pékin suite aux révélations de WikiLeaks

En 2017, la situation reste tendue. Ainsi, à la veille du premier entretien entre Xi Jinping et le président américain Donald Trump, une employée du département d'État américain Candace Claiborne, 60 ans, a été inculpée pour collaboration avec le renseignement chinois. La fonctionnaire aurait reçu plusieurs dizaines de milliers de dollars en cinq ans pour ses services.

De plus, Pékin attribue des récompenses pour les informations qui concernent non seulement les espions mais également les équipements d'espionnage. En janvier, des pêcheurs chinois ont reçu une récompense pour avoir découvert un engin suspect qui transmettait des informations à l'étranger.

