Les plus grandes tragédies de ce mois d'avril

La première décade d'avril a ainsi été marquée par trois attentats et la frappe américaine contre la Syrie. Au total, ces tragédies ont fait plus de 50 morts et près de 150 blessés plus ou moins graves.

L'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg

© REUTERS/ Anton Vaganov La bombe aurait explosé accidentellement dans le métro de St-Pétersbourg

Un attentat a été perpétré le 3 avril dans le métro de Saint-Pétersbourg entre les stations Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout. Il a fait 13 morts et plus de 60 blessés.

Selon certaines informations, la puissance de l'explosif était de 200-300 grammes d'équivalent TNT. Une autre bombe plus puissante camouflée en extincteur a été découverte à la station Plochtchad Vosstania mais les spécialistes ont réussi à la neutraliser à temps. Le corps du kamikaze terroriste a été retrouvé sur les lieux. Six suspects ont été placés en garde à vue.

Après l'attentat, les autorités de Saint-Pétersbourg ont alloué 40,5 millions de roubles (660 000 euros) aux familles des victimes et des blessés dans l'explosion du métro.

L'attentat de Stockholm

© AFP 2017 Jonathan NACKSTRAND Un camion fonce dans une foule de piétons à Stockholm, plusieurs morts et blessés

Le 7 avril, dans le centre de Stockholm, un camion a percuté à grande vitesse la foule dans la rue piétonne centrale de la ville.

Le véhicule a encore roulé sur 550 mètres avant de s'arrêter en percutant la vitrine d'un magasin. Selon la police, 4 personnes ont été tuées et près de 15 blessées. Il s'est avéré qu'un sac d'explosifs se trouvait dans le camion volé.

Profitant de la panique, le conducteur a tenté de fuir mais a été appréhendé par la police.

L'attaque contre la Syrie

Dans la nuit du 6 au 7 avril, les USA ont attaqué l'aérodrome de Shayrat dans la province syrienne de Homs: 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés sur la base aérienne. Le bombardement a fait 7 morts: cinq militaires et deux civils.

D'après les autorités américaines, il s'agissait d'une riposte à l'usage par l'armée syrienne d'une arme chimique à Khan Cheikhoun. Il a été rapporté que les militaires avaient pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour ne pas toucher les forces russes. La Russie a également confirmé avoir été notifiée des plans américains.

Les attentats en Égypte

© AP Photo/ Ahmed Hatem Explosion dans une église au nord du Caire: 30 morts et 71 blessés

Les terroristes ont organisé le 9 avril un double attentat visant des églises coptes en Égypte à quelques heures d'intervalle. La première explosion a retenti dans l'église Mar Girgis de Tanta. Le kamikaze a actionné la bombe quand l'église était remplie de paroissiens. L'attentat a fait 31 morts et près de 80 blessés.

Pendant que les autorités apportaient leur aide aux victimes, une autre explosion s'est produite dans une église d'Alexandrie. Le kamikaze a tenté de franchir le détecteur de métaux, mais à défaut d'y parvenir il s'est fait exploser à l'entrée de l'église. L'attentat a emporté 17 vies, dont celle de 7 policiers.

