Le dirigeant de la république de Crimée Sergueï Aksenov a déclaré que la délégation italienne serait la plus importante de toute l'histoire contemporaine de la péninsule à se rendre au Forum économique international de Yalta.

Des invités de 40 pays participeront cette année au forum et notamment 50 représentants italiens. La chambre de commerce Italie-Eurasie prépare ainsi la visite des politiciens des plus grands partis du pays — la Ligue du Nord et Forza Italia — ainsi que d'importants représentants d'affaires. Le forum sera ouvert par une réunion spéciale « Dialogue d'affaires Russie-Italie ».

La Crimée a déjà été visitée par les députés des parlements régionaux de Vénétie, de Lombardie, de Ligurie, de Toscane et d'Émilie-Romagne, par des membres du parlement national et du conseil exécutif de Padoue. En 2015, l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi a rencontré le président Vladimir Poutine sur le territoire criméen.

« Les Criméens sont reconnaissants envers leurs amis italiens, qui affichent une position honnête et de principe en faveur de la levée des sanctions antirusses et contribuent à percer le blocus médiatique », a déclaré Sergueï Aksenov.

Le sénateur Bartolomeo Amidei de Forza Italia fera partie des représentants italiens présents au forum de Yalta. Il espère que ce dernier sera une « plateforme efficace ».

« La participation à ce forum pourrait influencer positivement les relations entre nos pays. J'espère qu'il sera possible d'arriver au niveau de coopération nécessaire. Je pense que les grands projets commerciaux du côté de l'UE doivent être lancés au plus vite », a déclaré le sénateur italien.

La Ligue du Nord sera représentée au forum criméen par les deux chambres du parlement italien. Le chef du parti Matteo Salvini sera également présent.

Le député a noté qu'il avait eu la chance de faire partie des premiers représentants politiques italiens à se rendre en Crimée après le référendum. Il a noté également que les sanctions contre la Russie et la péninsule ne nuisaient pas seulement à Moscou mais également à l'Italie, notamment aux entrepreneurs italiens.

